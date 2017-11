Grève générale des transporteurs sur la RN2

Depuis quelques mois, plus de 190 voitures aussi bien des transports en commun que des voitures de particuliers sont victimes des jets de pierres sur l’axe RN2, selon l’Association des transporteurs de Madagascar hier. Cette situation d’insécurité prend de l’ampleur et engendre des dégâts pour les voyageurs et pour les transporteurs. Plusieurs personnes ont été blessées par ces jets de pierres. Certains des conducteurs de ces véhicules de transports en commun doivent payer de leur poche les réparations des dégâts causés par ces attaques.