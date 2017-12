Marché d’Andravoahangy : les commerçants manifestent contre la construction des infrastructures en face du marché

D’après les explications des marchands, ces bâtiments appartiennent à la CUA. Ce qui agace ces derniers c’est que les bâtiments piétinent certaines places des commerçants. Une quinzaine en sont affectées or les commerçants ont investi un énorme investissement pour la construction de l’entrée d’après toujours leurs plaintes. Ils refusent catégoriquement la construction et ont tenu une manifestation au sein même du marché et devant les infrastructures nouvellement bâties. Ils exigent une rencontre avec le Maire de la CUA.