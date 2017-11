Brèves Madagascar Marché de Noel : les articles importés inondent les marchés

A moins d’un mois de la fête de nativité, les marchés sont déjà bruyants. En cette période, les marchands de toutes les régions s’activent. En effet, d’ici début décembre, les marchandises en vue des fêtes de Noel et de fin d’année seront les plus prisées.

L’arrivage des articles d’importations commence peu à peu à inonder le marché, à savoir, les vêtements, les chaussures, les sacs, les jouets sans oublier les accessoires technologiques. Les acheteurs ont l’embarras du choix. Côté prix, il reste inchangé et s’adapte au pouvoir d’achat des ménages à cause d’un faible moyen financier constaté qui ne permettent pas aux vendeurs d’augmenter les prix. Toutefois pour attirer les clients, d’autres moyens sont utilisés comme les Ventes Flash. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar