Premier ministre : l'épidémie de la peste pulmonaire urbaine est officiellement jugulée

Suite au dernier cas suspect le 3 novembre dernier, le premier ministre a déclaré officiellement hier la fin de l’épidémie de la peste pulmonaire urbaine, grâce dit-on à l’efficacité des mesures prises par le gouvernement malgache et le Ministère de la Santé publique.

Solonandrasa Olivier de réitérer qu’il faut toujours rester vigilant puisque Madagascar est actuellement en pleine saison pesteuse et des cas suspects de peste continuent d’apparaitre dans les zones naturellement pesteuses jusqu’au mois d’avril 2018. Le Ministère de la Santé publique prend en charge la surveillance et le traitement des patients suspects de peste dans ces lieux. En outre, avec l’appui monétaire de l’Organisation Mondiale de la Santé, le gouvernement malgache mettra en place les structures pour la lutte et la surveillance des épidémies. Le Premier Ministre d’ajouter que la lutte contre l’épidémie doit être l’affaire de tous. Il fait appel à tous les citoyens à préserver la propreté.





