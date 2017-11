Brèves Madagascar Présidentielle 2018 : KMF/CNOE constate le manque d’égalité entre les futurs candidats

Selon le KMF/CNOE ou Comité National d’Observation de l’Élection, le pouvoir actuel ainsi que certains partis politiques de l’élection de 2018 sont bel et bien dans la manœuvre de précampagne.

Le pouvoir actuel use de son pouvoir pour faire des inaugurations. Or les autres partis politiques ne pourront pas faire des précampagnes avant les propagandes officielles d’où l’inquiétude de KMF/CNOE sur le manque d’égalité des futurs candidats. L’adoption de la loi électorale est plus importante que jamais pour mettre les potentielles des candidats sur les mêmes pieds d’égalité. Pour KMF/CNOE, il serait plus préférable que des règles de jeu soient inscrites dans la Loi électorale pour mettre les candidats sur les mêmes pieds d’égalité. Le Comité de proposer que le déroulement des propagandes s’étale sur plusieurs mois pour que les candidats puissent véhiculer leurs messages aux confins du pays. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar