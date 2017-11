Brèves Madagascar Sit-in SECES : annulé

Le sit-in prévu se tenir qvant hier à Fiadanana par les Enseignants chercheurs au sein du SECES a été annulé à la dernière minute. Le SECES a été convié à une rencontre avec le Secrétaire général et le Directeur de l’Enseignement supérieur auprès du Ministère.

Les points qui suscitent les craintes des membres du SECES ont été évoqués lors de la rencontre. L’application du Décret stipulant 200 heures de service, l’obligation des heures de services pour bénéficier des heures complémentaires ainsi que celui relatif au paiement des indemnités de recherches pour les enseignants retraités en a été discutée. Après plus d’une heure de débat, il a été convenu la mise en place d’un Comité d’évaluation des démarches entamées dans le cadre de paiement des indemnités de recherche des retraités. Le secrétaire général du a expliqué aux membres du SECES que les failles viennent du Ministère des Finances et non de son Ministère de l’Enseignement Supérieur. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar