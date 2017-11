Telma coupe de Madagascar : Fosa Junior Boeny décroche le titre

Ainsi, Fosa Junior Boeny représentera Madagascar dans les matchs de ligue africaine. C’est une bonne nouvelle pour Madagascar. En effet, ce club a les atouts financiers et ne manque de rien. Les dirigeants du club ont même donné à ses joueurs un stage d’entrainement au Pays-Bas durant lequel, le club a joué et remporté 4 matchs amicaux face à des clubs néerlandais. Si on revient au déroulement du match, le match a été équilibré, mais ce sont les militaires qui ont su mener plusieurs attaques menaçant le portier du Fosa Junior, Kandy. À la 27e minute, les militaires ouvrent le score sur un corner, poussé par la tête de Nono, touché par un défenseur, ce dernier marque contre son camp. C’est à la 80e minute que Santatra égalise pour Fosa Juniors grâce à un coup de pied arrêté, 3 minutes après, Jean Yves retourne le match en marquant le deuxième but pour Fosa Juniors. On dirait qu’une nouvelle ère plane sur le foot malgache.