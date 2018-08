Brèves Madagascar 01 Aout 2018 : double hausse pour Antananarivo

Énième surprise pour les automobilistes ce matin. Les prix du carburant à la pompe ont encore connu une hausse. Cette dernière serait une convention entre les compagnies pétrolières et l’État.

Cela est la surprise pour les automobilistes, mais coup dur pour les usagers des transports urbains du groupe FMA car, comme annoncé par ce groupement de coopératives, à partir d’aujourd’hui leur tickets de transport seront à raison de 500 Ar. Les organisations de la société civile qui œuvrent pour le droit des consommateurs haussent le ton face à cette double hausse et que la population n’est pas en mesure de vivre avec. Le gouvernement doit réagir et trouver une solution.

.



Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar