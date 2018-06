Brèves Madagascar 13 Mai: Différend entre les députés du changement MAPAR et TIM

Après la nomination du nouveau premier ministre Christian Ntsay, les réactions fusent de partout. Les députés issus du parti politique MAPAR de l’ancien numéro un de la transition Andry Nirina Rajoelina ont affirmé avoir proposé le nom du nouveau Premier ministre et remercie le président Rajaonarimampianina.

À la place du 13 Mai, la tension est un peu montée. Lors de la prise de parole de Guy Rivo Randrianarisoa, il a affirmé que « le TIM (parti de l’ancien Président Marc Ravalomanana) reconnaitra le premier ministre proposé par le MAPAR. Mais le premier ministre nommé par le président de la République n’est pas du tout connu par le TIM. Cela ne veut pas dire qu’ils ne vont pas le reconnaitre, mais ce sont la façon et le processus de nomination qu’ils n’acceptent pas. » Le proche de Ravalomanana de continuer que Ravalomanana n’a jamais singé un accord pour la nomination de Christian Ntsay et dément publiquement les propos du député MAPAR Tinoka Roberto. Est-ce que c’est la fin de l’alliance MAPAR TIM ?





Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar