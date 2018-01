Brèves Madagascar 2018: une bonne année?

« Bonne année », c’est l’expression la plus utilisée en ce début d’année. Mais est-ce qu’elle sera aussi bonne comme on le souhaite tant de fois ? Dans tous les cas, c’est ce que l’on souhaite à tous les Malgaches, même si cette année ne sera pas du tout bonne pour une grande majorité de la population qui vit dans une misère.

2018, une année prometteuse pour l’avenir du pays avec des élections en perspective. Toutes les stratégies sont déjà mises en place par les différents partis politiques pour enclencher la publicité de candidature. Des déplacements dans toutes les régions de Madagascar, des inaugurations un peu partout…

Si on revient à la fête, le jour de Nouvel An a été accompagné du « tso-drano » avec une pluie à l’après-midi presque dans toute l’île. Mais cela n’a pas empêché les ménages de faire une sortie avec leurs enfants pour leur offrir une distraction dans les aires de divertissements aménagées à l’occasion des fêtes. Le président Hery Rajaonarimampianina est descendu du côté de Laréunion Kely et sous les tunnels pour offrir de quoi passer les fêtes aux sans-abri.

2018 est encore une année de doute… le régime en place a encore beaucoup a faire, le redressement de la valeur de l’Ariary, faire baisser le prix des PPN, faire face aux menaces des catastrophes naturelles … on ne peut que souhaiter une « bonne année ». Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar