Brèves Madagascar 7 février 2009 - 7 février 2018: commémoration

La tuerie du 7 février 2009 reste toujours gravée dans la mémoire des citoyens malgaches. Jusqu’à ce jour, les enquêtes menées n’ont abouti à rien et certains dossiers concernant l’affaire du 7 février ont disparu. Le parti politique MONIMA d’ajouter que la lutte populaire devrait continuer en faveur du peuple.

Le verdict relatif à l’affaire du 7 février 2009 devrait être appliqué selon Christine Razanamahasoa hier lors du dépôt des gerbes sur la stèle commémorative. Ce verdict a été sorti par une justice compétente et l'état à l'obligation de l'appliquer selon ses dires. C’est le parti politique HVM et les représentants du Président de la République qui étaient les premiers à venir honorer la mémoire des victimes du 7 février hier matin. Ensuite sont venus le parti politique MONIMA, l’AV7, le parti MASTERS mené par Alain Ramaroson ainsi que le parti politique MAPAR. Les éléments des forces de l'ordre étaient sur les lieux pour garantir la sécurisation d’Ambohitsirohitra et de ses environs. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar