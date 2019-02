8 mars 2019 : VIAVY ! Un évènement en l’honneur de la femme.

L’AIFM (Alliance Internationale des Femmes de France et de Madagascar) en collaboration avec P’ART ILE MADAGASCAR (Promotion de l’Art et de la Culture de la Grande Ile Madagascar), et la MVAC 8e (Maison de la Vie Associative et Citoyenne), organisent une journée culturelle en l’honneur de la femme : Texte mis en espace, mode, poésie, conférence, musique, peinture, bien-être...



Des femmes de tous horizons et de tous talents ou des hommes inspirés de leur muse vont partager leurs oeuvres dans une ambiance conviviale : Découverte et dépaysement garantis pour prendre conscience du rôle clé de la femme dans la société.



L’évènement commencera à 13h et se terminera à 18h par un pot de l’Amitié.

Adresse : 28 rue Laure Diebold 75008 Paris.

8/3/19 de 13 à 18h.