ADN : MaRoY II fondé sur les valeurs de Richard Ratsimandrava

Ce projet en est déjà à sa deuxième édition. MaRoY II se focalise sur la valeur du Fokonolona qui a été un des objectifs de l’ancien chef d’État Richard Rastimandrava. D'ailleurs, cette promotion porte son nom. 94 jeunes ont suivi la formation MaRoY II du parti Arche De la Nation. Leur sortie de promotion s’est tenue à Ankorondrano. Ces jeunes sont convaincus que pour faire avancer le pays, il est impératif de (re)donner la valeur au Fokonolona pour un empowrement de la population. Mais surtout, ils reconnaissent la nécessité d’une formation en politique pour les jeunes. En effet, on constate que c’est une lacune des jeunes actuels et cette initiative de l’ADN est plus que louable. Zoky Edgard avec son parti ADN est déjà en train de planifier la formation d’une troisième vague.