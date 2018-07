Brèves Madagascar ADN : sortie de promotion MaRoY II fondé sur les valeurs de Richard Ratsimandrava

L’Arche De la Nation (ADN) dirigée par Zoky Edgard RAZAFINDRAVAHY ne cesse de lancer les initiatives afin d’apporter sa contribution pour la refondation de Madagascar. Le projet de formation en politique MaRoy en fait partie.

Cette initiative en est déjà à sa deuxième édition.

MaRoY II se focalise sur la valeur du Fokonolona, reconnu par l'ancien Chef d'Etat Richard Ratsimandrava comme seul cadre institutionnel et économique possible, car viable et reconnu par et pour la majorité de la population, pour le développement de Madagascar.

La promotion porte son nom. 94 jeunes ont suivi la formation MaRoY II du parti Arche De la Nation (ADN). Leur sortie de promotion s’est tenue à Ankorondrano. Ces jeunes sont convaincus durant cette formation entre autres que pour faire avancer le pays, il est impératif de (re)donner la valeur au Fokonolona pour un un développement national prenant comme base les initiatives de la communauté villageoise, finalement les seuls à savoir ce qui est bien pour leur localité...





Les jeunes reconnaissent la nécessité d’une formation en politique pour leur génération. En effet, on constate que les jeunes malgaches actuels se désintéressent de la politique, de la vie même de la Nation, estiment ne plus rien attendre des institutions. Cette initiative de l’ADN est plus que louable pour que les jeunes comprennent que la politique peut être autrement et peut apporter un changement positif pour un pays. Zoky Edgard Razafindravahy présent lors de cette cérémonie de clôture de formation n'a cessé de répéter aux jeunes qu'ils sont l'avenir de la Nation, qu'ils peuvent apporter ce changement dans le pays grâce à leur formation, leur leadership, leur VOLONTE car tout est dans la volonté pour Edgard Razafindravahy. En tant que Zoky initiative de ce projet il a exprimé sa fierté à l'encontre de ces jeunes qui ont suivi sans relâche une formation soutenue de 2 mois. Edgard Razafindravahy a manifesté sa confiance à ces jeunes, ils souhaitent désormais prendre chacun leur responsabilité dans leur "fokontany" respectif et ainsi prendre leur avenir en main.





La formation MAROY quand à lui poursuivra son chemin puisque la IIIème édition est déjà programmé pour la rentrée.

