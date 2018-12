Brèves Madagascar AFRIQUE: La route d'Elgeco plus, dans la coupe de la confederation barrée par Kaizer Chiefs

Au match aller pour la coupe de la confederation, la bande à Bila d'Elgeco plus a été malmenée par les géants du Soweto, Kaizer Chiefs. Ces derniers ont battu les malgaches 3 buts à 0 chez eux. Le match retour a eu lieu hier à Mahamasina. les sud-africains ont recidivé en battant encore une fois de plus les Malgaches avec le même score dans leur jardin Mahamasina. C'est à la 71e minute que Ekstein ouvre le score, à la 82e Moon marque le deuxieme but pour les Chiefs. 4 minutes avant la fin du temps reglementaire, Ekstein offre le doublée à son équipe. On a pu voir durant les deux matchs que le niveau des sud-africains est très élevé comparé à celui des malgaches. Les deux representants Malgaches: CNaPS Sport et Elgeco plus sont alors éliminés dans les competitions africaines. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar