ARMP : Fermeture de site web jusqu'à nouvel ordre (Ministère des Finances)

Le site web de l’ARMP ou Autorité de la Régulation des Marchés Publics est bloqué et ne sera fonctionnel qu’après un nouvel ordre. Le site ne sera de nouveau fonctionnel après rectification des dites erreur objet du scandale de la semaine dernière

Ce site était la source officielle de plusieurs scandales sur les dépenses exorbitantes de l'état en 2016. L'un des plus choquants était le prix des pneus de véhicules achetés à neuf milliards huit cent dix-huit millions sept cent cinquante mille Ariary au lieu d'un million d'Ariary selon la rectification apportée verbalement par le directeur général de l'ARMP vendredi dernier devant la presse. La Ministre des Finances et du Budget a également jugé que cette erreur n'est pas qualifiée de faute professionnelle ce qui n'a pas valu à l'ARMP la sanction du conseil de discipline.