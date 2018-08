ARTEC : les téléphones devraient s’acheter dans les magasins.

Il est impératif selon l’ARTEC que tout le monde utilise les téléphones dont l’IMEI est valide. En effet, avec l’IMEI (International Mobile Equipment Identity) qui s’obtient en composant #*06#, les téléphones portables peuvent être retracés. Nous savons qu’avec les cas de Kidnapping, les ravisseurs doivent utiliser un téléphone par exemple. En outre, en cas de vol, avec l’IMEI, le téléphone peut être bloqué. C’est dans ces cas que les fonctions de l’IMEI sont importantes. En plus, les téléphones n’ayant pas d’IMEI valide seraient souvent des téléphones contrefaits et affecteraient la santé et ne seraient pas bon pour l’environnement. Selon l’ARTEC, les téléphones doivent être achetés dans les magasins. Qu’en est-il des vendeurs de téléphones ambulants, comme ceux d’Analakely ?