Brèves Madagascar Abus de pouvoir : Trois Chinois ont fait l’objet d’une arrestation

On a déjà entendu l’histoire des Malgaches travaillant à l’étranger et victime de toute forme de sévices surtout celles qui travaillent dans les pays Golf. Elles ne peuvent rien faire que de s’en fuir étant donné que Madagascar n’est pas toujours représenté dans ces pays. Mais même au pays, des cas de maltraitances d’employés malgaches par leur employeur étrangers existent.

Pas plus tard que la semaine dernière, des employées travaillant pour un magasin chinois ont porté plainte contre leurs patrons chinois pour abus de pouvoir, harcèlement sexuel et tentative viol. Les employeurs n’ont pas voulu répondre à une demande d’explication. C’est cette situation qui a conduit à l’arrestation de trios chinois dans cette affaire. Ce n’est pas la première fois que ce genre de cas se présente, mais la corruption empêche souvent de faire tomber les responsables. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar