Action de TEM au Foyer Universitaire ARAGO ce 22 mars 2019

Le Président de TEM de rappeler, que le Président de la République dans son discours a affirmé que Madagascar ne peut plus être qualifié de pays le plus pauvre du monde et qu'il fallait faire valoir le Made in Madagascar, l'énergie, le potentiel, les compétences de Madagascar.

"Ianareo tanora manam-pahaizana no andrin'ny firenena."

Ainsi Madagascar ambitionne de s'équiper d'industries de production et de transformation et développer l'exportation, "Famokarana, Fanodinana, Fanondranana."



Tous les étudiants diplômés auront la possibilité d'accéder à des postes à responsabilité en adéquation avec les formations qu'ils ont suivies et les diplômes qu'ils ont obtenus dans un avenir proche.



COMMUNICATION TEM