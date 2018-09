Infos Diaspora Africa numéro 1: Le Grand Débat ce mardi 25 septembre sur la présidentielle malgache

Une émission animée par Francis Laloupo.

Les intervenants sont : Gregory Sileny, coalition TEM (Tous pour l'émergence de Madagascar), Mamy Andrianasitera, think-tank ADN (Arche de la Nation), Alice Rabemanantsoa, Membre de HVM France (Hery Vaovaon'i Madagasikara, le parti présidentiel) et Lala Haingo Rajaoarisoa (Journaliste Madaplus).

L'émission se déroule en direct de 18h à 19h20, heure de Paris (GMT +2)

L'article suivra.

