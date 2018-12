Brèves Madagascar Afrique: Elgeco plus passe la prochaine étape, Les Caissiers stoppés par les Zimbabwéens

Après la victoire d’Elgeco plus dans son jardin, pour le match retour de la Coupe de la Confédération Africaine contre le Deportivo Unidad de la Guinée équatoriale, 3 buts à 1, les Malgaches ont été battus par les Équato-Guinéens par le score de 2 buts à 1. C’est Ernesto d’Elgeco plus qui ouvre le compteur à la 18e minute. C’est à la 69e que Julio du Deportivo Unidad égalise, et il récidive à la 72e minute. Score final 2 buts à 1 pour les Équato-Guinéens, mais c’est la victoire d’Elgeco plus à Madagascar qui les pousse à la prochaine étape. Savez-vous à qui l’Elgeco plus aura à faire? La bande à Bela affrontera le géant du Soweto d’Afrique du Sud, Kaiser Chief de Dax. On espérera voir ce joueur malgache évoluant en Afrique du Sud faire face à ces frères malgaches d’Elgeco plus.

De son côté, la route de la CNaPS sport s’arrête à Harare pour la ligue des champions. En effet, après le nul d’un but partout à Vontovorona, les caissiers ont été battus 1 but à 0 par le FC Platinium lors du match retour.



Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar