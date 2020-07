Brèves Madagascar Afrique : La Coupe d'Afrique des Nations n'aura pas lieu l'année prochaine

Selon les dates prévues, la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) devrait se passer en janvier 2021. Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, le comité exécutif de la Confédération Africaine du Football (CAF), présidée par Ahmad Ahmad, a décidé que la CAN ne pourra pas avoir lieu d'ici janvier 2021.

Les dates de la coupe d'Afrique ont été, de ce fait, décalées d'une année. La prochaine compétition, sensée se passer ce janvier 2021 ne se passera qu'en janvier 2022, celle ci toujours au Cameroun. Plusieurs programmes ont dû être changés, à cause du confinement qui a empêché plusieurs rencontres prévues pour cette année dont celle des Barea avec les Éléphants Ivoiriens, qui était prévue pour le mois de mars dernier mais n'a pas pu se réaliser. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar