Afrique : le premier caviar africain est malgache.

Les Africains commencent de plus en plus à se faire un nom sur des produits qui n’avaient jamais été fabriqués par le continent. Après le premier champagne d’appellation africaine, « Dian Diallo », crée par un Guinéen, on entend aussi actuellement du premier caviar africain. Ce dernier est fabriqué à Madagascar. Sur le site de la Radio France Internationale, il est affiché en gras que « Le tout premier caviar africain est malgache ! Sur la Grande Île, trois associés français se sont lancé le pari fou de produire la petite perle noire de luxe et devenir, ces prochaines années, le 3e plus gros producteur au monde. Le défi est de taille tant la technicité de ce type d’élevage est élevée. Mais les débuts semblent prometteurs, à en croire les chefs étoilés. Les tout premiers kilos de ce caviar ont été exportés à l’étranger pour les fêtes de Noël, direction Maurice et le marché européen via la maison Pétrossian. »