Air Madagascar de retour à Johannesbourg

La desserte de la capitale sud-africaine avait été interrompue en décembre 2015. Deux rotations hebdomadaires sont annoncées les lundis et samedis. Les vols seront assurés en Boeing 737 800 pouvant accueillir huit passagers en affaires et 156 en classe économique.



A Antananarivo, les correspondances seront assurées sur le réseau intérieur malgache par Tsaradia, la filiale d'Air Madagascar notamment sur Nosy Be, Antsiranana et Taolagnaro.



A Johannesbourg, Air Madagascar retrouvera Air Austral qui depuis novembre 2017 détient 49% de son capital. La compagnie réunionnaise dessert Johannesbourg deux fois par semaine au départ de La Réunion.



Source Clicanoo.re