Air Madagascar et Air Austral lancent un programme de fidélité commun

Ce nouveau programme de fidélité sera également disponible pour les compagnies Ewa Air et Tsaradia filiales d'Air Austral et Air Madagascar. Le programme MyCapricorne proposera 4 niveaux de cartes de fidélité : Essentiel, Abonné, Premium, Exclusive.

Marie Joseph Malé, PDG d’Air Austral a déclaré : "Nous franchissons aujourd’hui une nouvelle étape fondamentale du partenariat qui lie Air Austral à Air Madagascar depuis maintenant plus d’un an. Elle donne tout son sens à la philosophie du partenariat stratégique établi entre nos deux compagnies. Un partenariat gagnant-gagnant, fondé sur des principes d’équilibre et de réciprocité au bénéfice de nos clients. Le rapprochement de nos deux programmes de fidélité devenus MyCapricorne, c’est une fois de plus un avantage considérable que nous sommes en mesure d’offrir à nos passagers, ils sont notre raison d’être. C’est aussi l’aboutissement d’un travail colossal de coopération mettant en lumière le professionnalisme de nos équipes que nous remercions. C’est surtout le témoignage de notre volonté forte d’inscrire ce partenariat dans la durée. Aujourd’hui nous construisons notre avenir, pour demain être encore plus forts, ensemble."



Besoa Razafimaharo, Directeur Général d’Air Madagascar a quant à lui déclaré : "Le lancement de MyCapricorne signe la première grande réalisation des compagnies partenaires pour cette année 2019. Ce nouveau programme de fidélisation s’inscrit dans la stratégie d’Air Madagascar et d’Air Austral construite autour d’une vision commune au service de nos clients. Nous sommes heureux de pouvoir proposer, à compter d’aujourd’hui, plus de destinations, plus d’avantages et de flexibilité à nos passagers. Nous sommes persuadés que la concrétisation du projet MyCapricorne augure le succès d’autres projets actuellement en cours de gestation. Nos équipes respectives sont à pied d’œuvre pour cela et sont animées par la même volonté forte et la même synergie mises en place dès le début de ce partenariat stratégique Air Madagascar/Air Austral. Nous ne pouvons donc qu’être confiants pour les années à venir, le partenariat va continuer à être fructueux."



Source Aeroweb-fr.net