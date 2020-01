Brèves Madagascar Ambatondrazaka: l’inondation frappe la région

La forte pluie à Madagascar a engendré des pertes en vie humaines et des dégâts matériels considérables. 22 personnes auraient perdu la vie suite au passage du mauvais temps engendrant une forte pluie. A Ambatondrazaka, un des greniers de Madagascar, les rizières, les foyers, les ponts, les routes, … ont été dévastés, à cause des pluies abondantes et du mauvais temps.

Ce n'est pas la première fois pour Ambatondrazaka. En 2001, de nombreux quartiers et routes ont été également détruits. Cette fois-ci, les dégâts sont plus intenses. En effet, les ponts sont ravagés, voire même emportés par les courants d'eau, notamment le pont bailey. De plus, le nombre de victimes ne cessent de s'amplifier. C'est la principale raison pour laquelle es responsables, représentants des habitants d'Ambatondrazaka appellent à l’aide Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar