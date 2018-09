Brèves Madagascar Ambohipo: 6 voitures et une centaine de motos calcinées

Ambohipo fut le théâtre d’un incendie grave hier soir. La population a été surprise par le feu qui avait déjà gagné du terrain et ravagé tout un parking aux alentours de minuit.

L’origine du feu reste encore floue. Mais selon les informations qui circulent, il serait issu d’une bougie d’une maisonnette en bois juste à coté du parking. Cette maisonnette aurait pris feu et ce dernier se serait propagé en un rien de temps. Les motos et les voitures ont été tour à tour bouffées par les flammes dans une vitesse grand V. Bilan, des millions de perte. Toutes les motos avec les voitures ont été carbonisées. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar