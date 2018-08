Brèves Madagascar Andekaleka : un train déraille faisant 3 morts et plusieurs blessés

Les accidents de train ne sont pas du tout fréquents, comme les accidents de voiture à Madagascar, étant donné que nous avons peu de ligne ferroviaire. Mais, hier vers 17 heures, un train voyageur de la ligne TCE (Tananarivo –cote est) a subi un triste sort.

L’inattendu est arrivé pour le train et ses voyageurs qui ont quitté Brickaville pour rejoindre Moramanga, du côté d’Andekaleka, un crochet du train a lâché quand la locomotive a commencé à entamer une montée. Ainsi, les wagons, ont fait marche arrière et ne se sont arrêtés que dans les ravins. Bilan : 3 morts et plusieurs blessés. Est-ce le manque d’entretien qui a entrainé cela ou le fait de surcharger les wagons ? Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar