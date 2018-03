Brèves Madagascar Andranomena - Analavory : les bandits règnent en maître et terrorisent les habitants

Andranomena Analavory est totalement paralysé par les attaques des bandits. Pas moins d’une attaque se produit presque toutes les nuits. Les habitants sont obligés de quitter leur domicile et se cachent dans la forêt pour y passer la nuit.

Les activités de production quotidienne des résidents ne se déroulent plus à la normale. De leurs côtés, les médecins désertent le CSB à cause des attaques des bandits. Une infrastructure hospitalière est même actuellement en train de s’effondrer. La recrudescence interne de l’insécurité à Andranomena et ses environs est principalement due par sa localisation géographique. C’est un lieu de passage obligé pour tous ceux qui vont et viennent aux environs. À la demande des habitants, un nouveau poste de la gendarmerie a été instauré pour plus de sécurisation. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar