Brèves Madagascar Andry Rajoelina : Ntsay a été vraiment proposé par le MAPAR

Depuis la nomination du nouveau premier ministre de consensus, on ignorait vraiment l’entité qui l’a proposé. Certains affirment qu’il est du parti MAPAR, d’autre non.

Lors d’une émission diffusée conjointement sur la chaine TVplus et VIVA, Andry Rajoelina, l’ancien président de la Transition, a confirmé que c’est son parti qui a proposé le nouveau premier ministre. Par contre, il n’a eu vent des noms desvministres qui composent actuellement le gouvernement que lors de proclamation officielle outre ceux qui ont été proposés par le TIM (parti de l’ancien Président Ravalomanana) et le MAPAR. C’est pareil pour le premier ministre. Ainsi, le président Hery Rajaonarimampianina n’a pas respecté la décision de la Haute Cour Constitutionnelle selon laquelle, le président doit nommer les ministres suites aux propositions du premier ministre. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar