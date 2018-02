Brèves Madagascar Andry Rajoelina, mea culpa public

Andry Nirina Rajoelina, le président de la Transition a tenu un show télévisé dimanche soir. L’émission spéciale a pour but d’apporter plus d’éclaircissement principalement sur son programme qui s’intitule IEM (Initiative pour l’Emergence de Madagascar), un projet qui vise à mettre Madagascar sur les rails du développement avec toutes ces potentialités.

L’événement était marqué par des débats d’actualité politique, sociale et économique. Le leader du parti politique MAPAR est désolé d’avoir soutenu Hery Rajaonarimampianina pour l’élection présidentielle de 2013 dont il a imploré un pardon publique. « Je présente mes excuses et je demande pardon auprès du peuple malgache pour avoir proposé et soutenu sa candidature lors de l’élection présidentielle de 2013 », a-t-il déclaré. Le président de la Transition a rappelé que le parti MAPAR ne se positionnera jamais en opposition du pouvoir actuel. L’IEM sera lancé officiellement à Antananarivo très prochainement. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar