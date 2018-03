Brèves Madagascar Anicet Abel rejoint encore une fois l’élite du foot européen

C’est rare de voir un malgache se frotter à des as du foot moderne.

Mais lui, il est différent, il a persévéré, et il joue pour la deuxième fois les matches de groupe pour l’élimination de l’euro 2017 dans son club Bulgare Ludogorets. Son nom, Anicet Abel Andrimanatena, il a 26 ans. Il est issu du Club d’Antanikatsaka, AJESAIA. Après avoir fait un match nul contre FC Bâle, le mercredi 28 Septembre, son club va se mesurer au titanesque Paris Saint-Germain. Rappelons qu’Anicet a joué les 90 mn durant le match contre FC Bâle. Pour l’entraineur, c’est une pièce maitresse. Pour cette élimination à l’euro, le Ludogorets est dans le même Groupe que l’Arsenal, PSG et FC bales. Pascal Fanomezana RAZAFIMANDIMBY Infos Diaspora | Brèves Madagascar