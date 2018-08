Ankadindramamy: une attaque fait 2 victimes

Les bandits ont tout de suite tiré sans sommation la voiture. Ce qui a engendré la mort d’un policier et du fils du propriétaire de l’argent. Les malfaiteurs ont fait cette action à visage découvert, ils seraient au nombre de 10. Ce dossier est déjà entre les mains des de forces de l’ordre. Rappelons qu’une attaque de Cash point a déjà eu lieu en Mai dernier dans ce quartier. Madagascar devient de plus en plus invivable avec toutes les formes d’insécurité. Les hold-up sévissent dans les grandes villes, les Dahalo font la loi dans les zones rurales