Brèves Madagascar Ankatso : une grève générale à partir d’aujourd’hui

Le SECES Syndicat des Enseignants Chercheurs et des Chercheurs Enseignants de l'Enseignement supérieur, les syndicats des PAT (Personnel administratif et technique) d’Antananarivo avec les délégués des étudiants se sont réunis hier pour la préparation d’une grève générale.

Il a été décidé lors de cette réunion qu’à partir de 10 heures aujourd’hui un sit-in va se faire sur l’esplanade Ankatso. Un dress code de blanc et noir sera à respecter pour émettre que le monde universitaire va mal. Les étudiants, les enseignants et les PAT ont leur problème chacun. Pour les étudiants par exemple, il y a les bourses, les infrastructures, …. Cette grève ne s’arrêtera qu’une fois les revendications seront satisfaites.



Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar