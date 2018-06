Brèves Madagascar Antananarivo : Aucun TAXI-BE pour demain

Les transports en commun urbains Taxi-be de la ville des milles ont décidé de cesser toutes activités demain 27 juin. Union des Coopératives des Transporteurs urbains a pris cette décision de suspendre leurs activités suite à la hausse incessante des prix du carburant et le non-payement des subventions allouées aux transporteurs.

Ainsi, après la célébration des fêtes de l’indépendance. , la reprise sera difficile pour ceux qui empruntent quotidiennement ces transports urbains. Le cas s’est déjà présenté à Antananarivo quelques années auparavant, c’est surtout la population habitant dans les périphériques de la ville et qui veulent rejoindre le centre et vice-versa, ceux du centre qui va aller dans les périphéries qui seront en difficultés avec la distance. Espérons que certains taxi-be vont aller à l’encontre de cette décision pour le bien de la population. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar