Brèves Madagascar Antananarivo : Coupure d’électricité dans plusieurs quartiers

Après la pluie torrentielle d’hier, plusieurs poteaux de la JIRAMA sont tombés sous cette forte pluie engendrant black out mais pour la capitale, mais dans certains quartiers, la coupure continue à l’instar d’ Andraharo et ses environs à cause d’un camion qui s’est a heurté un poteau de la JIRAMA et engendrant un bouchon monstre à Ankorondrano .

La coupure d’électricité devient un quotidien des Malgaches, quand on voit qu’en Allemagne, ils ont célébré récemment plus d’une trentaine d’années sans coupure, on se pose la question quand est ce qu’on aura une journée à Madagascar sans cette coupure ? Cela fait plusieurs années que ce problème persiste mais jusqu’à maintenant on peine à trouver une solution. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar