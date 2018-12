Brèves Madagascar Antananarivo: Hausse du ticket du transport urbain.

Les transporteurs Urbains ont appliqué une hausse de 100 Ariary sur le ticket de transport depuis la fin de semaine. On peut y voir dans les taxi-be une affiche affirmant que cette hausse est due aux prix du carburant qui viennent de faire l’objet d’une hausse, encore une fois, au milieu de la semaine dernière. En outre, les prix des pièces de voitures ont aussi augmenté ainsi que les divers entretiens du véhicule. C’est l’ensemble de tous ses points qui ont obligé les Taxi-be à appliquer la hausse.

On circule en ville actuellement à raison de 500 Ar si on prend les transports publics. Plus de “tapa-dalana” (demi-tarif). On s’attend également à une hausse des Produits de Première Nécessité avec la hausse du prix du carburant. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar