Brèves Madagascar Antananarivo: La saison des pluies impacte sérieusement l’électricité et la circulation

La semaine dernière a été marquée par de fortes pluies abondantes dans le centre du pays. Plusieurs quartiers de la capitale ont connu une coupure plus de deux jours. Surtout du côté de Tanjombato et d’Andoharanofotsy. Cette semaine, encore, le même problème réapparait. Plusieurs quartiers dans le centre-ville sont sans électricité. En outre, avec la forte pluie abondante, plusieurs quartiers de la capitale sont sous les eaux.

Les météorologues affirment qu'il continuerait de pleuvoir pour la semaine prochaine, même pour mercredi prochain, pendant du deuxième tour de l'élection présidentielle pour Antananarivo. On entre peu à peu aussi dans la période cyclonique. L’État et la population devront d’ores et déjà s’y préparer.

Rakotofracnky Infos Diaspora | Brèves Madagascar