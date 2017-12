Brèves Madagascar Antananarivo : Noël sous la pluie

Le service de la prévision météorologique a déjà annoncé que la pluie sera au rendez-vous le 24 et 25 décembre 2017. Les Nostradamus de la météo ont vu juste.

Comme chaque année, toutes les églises célébrant la fête de la nativité sont toutes pleines à Antananarivo, malgré l’annonce des services de la météorologie de dame pluie pour la nuit le 24 décembre, il s’agissait d’une pluie fine. Quant à la journée de Noel, le temps fut nuageux avec une forte pluie qui avait terminé la journée du 25 décembre. C’est pareil pour la région de Vakinankaratra et de Sofia. En tout cas, ceux qui ont assisté à la veillée de Noel et à la messe de Noel ont pu se préparer à l’avance. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar