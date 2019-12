Brèves Madagascar Antananarivo : Ramassage des ordures dans la capitale

Le Samedi dernier, le président de la République de Madagascar, Andry Nirina Rajoelina 14 Décembre dernier, a remis au Service autonome de maintenance de la ville d'Antananarivo (SAMVA) 20 camions et 100 bacs à ordures pour mieux assainir la ville d’Antananarivo. Le président de dire qu’une ville propre offre la santé, apporte le changement et le développement durable. Si auparavant, le SAMVA avait loué des camions pour ramasser les ordures, dorénavant, il utilisera ses camions fraichement offerts par le Président.

Ils n’ont pas tardé à commencer leur mission, dès hier, Dimanche, ses camions avaient sillonné la ville d’Antananarivo pour ramasser les tas d’ordures dans la capitale. Ainsi, Soprano, quand il sera à Madagascar l’année prochaine, ne chantera plus « imagine Madagascar et ses montagnes d’ordures ». Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar