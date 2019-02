Antananarivo : les embouteillages commencent à faiblir

Les bouchons de la capitale font partie du quotidien des Tananariviens, il y en a ceux qui passent six heures par jour dans les embouteillages, à l’instar des habitants des périphéries de la capitale. Dans le centre ville, la commune urbaine d’Antananarivo a su coopérer avec les marchands ambulants d’Analakely, de Behoririka, pour que ces derniers n’investissent plus les routes. En outre, une mesure a été prise par la commune d’interdire le stationnement sur les cotés des routes dans certains quartiers. Les contrevenants à cette mesure ont en fait les frais. En effet, la commune enchaine tout de suite les voitures faisant fi de cette mesure. De son coté, la police nationale travaille d’arrache pied afin de fluidifier la circulation dans le centre ville. Les agents de la police sont présents massivement presque sur tous les croisements de la capitale et sur les axes où les embouteillages prennent en victime les usagers de la route.