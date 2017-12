Antananarivo sous les eaux hier

On se demande pourquoi presque tous les quartiers de la capitale deviennent une proie facile de l’inondation après chaque pluie. Si auparavant, on avait l’habitude de voir Besarety et des 67 ha sous les eaux. Mais actuellement, plusieurs quartiers s’enrôlent dans la liste des quartiers qui s’inondent facilement. A qui la faute ? Aux soi-disant citoyens qui ne sont pas responsables et jettent leurs déchets n'importe où ? Ou aux autorités qui peinent à curer les canaux d’évacuation de la capitale?