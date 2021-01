Brèves Madagascar Antsirabe: L'entreprise JOUVE a pris feu

Dimanche dernier, quelques heures après la sortie des employés, vers 21h, l'entreprise JOUVE s'est enflammée. Une entreprise qui opère dans le domaine de l'informatique, et se situe à Ambalavato Sud, Commune d'Antsirabe, dans la région de Vakinankaratra.

Des individus des environs ont pris conscience de l'incendie, dès que le feu ait commencé à s'étendre. Pourtant, personne n'avait accès aux lieux, avant l'arrivée du propriétaire de l'entreprise. De plus, la ville d'Antsirabe ne possède aucun matériel qui pourrait circonscrire l'incendie. D'après les informations acquises, une entreprise de proximité détient un camion bien équipé, avec des lances; mais ils ont décidé de ne pas l'utiliser. Par conséquent, les biens et accessoires matériels de JOUVE ont tous été calcinés. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar