Brèves Madagascar Antsirabe: deux jeunes garçons victimes de noyade à Andraikiba

On a l’habitude d’entendre que le lac d’Andraikiba à Antsirabe n’aime pas les “vahiny” ou les étrangers. Triste sort, pour les deux jeunes garçons du groupe artistique Azaria à Ifarihy.

Selon les informations reçues, le premier aurait trébuché et se serait tombé dans l’eau. En voyant, son ami dans l’eau, au bord de la noyade, le second, n’aurait pas hésité et aurait tout de suite plongé dans l’eau pour le sauver. Mais c’est que le drame a pris un autre degré. En effet, le second s’est aussi noyé. Le corps sans vie de ce dernier a été tout de suite ramené sur la rive, mais il a fallu trois heures pour retrouver le corps de celui qui a trébuché dans l’eau. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar