Brèves Madagascar Arrêt des grèves estudiantines à Ankatso, seul le SECES était visible pour leurs revendications.

La situation était tout à fait calme à Ankatso hier puisque les étudiants ont cessé de faire la grève. Par contre, le SECES (Syndicat des Enseignants-chercheurs et Chercheurs-enseignants de l'Enseignement Supérieur) avec le PAT (personnels administratifs techniques) rétorquent à ce que les cours soient suspendus et poursuivent leurs revendications.

Le calme est revenu hier à Ankatso hier. L’université s’est un peu détachée des troubles depuis quelques jours. Les étudiants ont rencontré des représentants de l’État concernant leurs demandes. Un terrain d’entente aurait été trouvé. C’est la raison pour laquelle, ils ont mis fin à leurs grèves. En revanche, le SECES et le PAT continue encore à faire la grève. Ces syndicats sont décidés à ne reprendre les cours que lorsque le gouvernement leur octroie une meilleure condition de travail. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar