Assemblée Nationale : motion de censure ?

D’après toujours une source d’information à Iavoloha, la plupart du membre du gouvernement est au courant de la guerre froide entre le Premier Ministre et le président du SENAT. Ce dernier refuse de collaborer avec le Premier Ministre actuel dans le cas prévu de la Constitution que le président de la république candidat à la présidentielle démissionne de ses fonctions selon toujours la source. C’est l’une des raisons principales qui motiveraient le limogeage du Premier Ministre d’une manière ou d’une autre. Aucun nom du nouveau premier ministre n’a encore filtré. La crédibilité du membre du gouvernement face à l’élection présidentielle jouera un rôle très important dans la désignation du nouveau membre du gouvernement.

À part cela, certains députés et partis politiques prorégime ont demandé que les ministres qui n’ont pas accompli leur mission et qui n’ont pas eu un impact positif sur la vie de la population soient évincés par le gouvernement à la même occasion selon une source à Iavoloha. En principe, après l’éventuelle éviction du Premier Ministre actuel, la suite sera entre les mains de la chambre basse pour la désignation du nouveau Premier Ministre conformément à l’Article 54 de la Constitution qui le stipule.