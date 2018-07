Brèves Madagascar Attaque cash point : une bande démantelée par la gendarmerie

À part les kidnappings, qui deviennent tout simplement des faits divers accrochant les lecteurs à acheter les journaux, les attaques des « Cashs point » sont devenues de plus en plus courantes de nos jours.

Les « Cashs point » sont ces moyens de retirer ou d’envoyer de l’argent via les transferts d’argent par téléphone ou Mobile Banking. Ces derniers ont toujours sur eux une somme d’argent pour pouvoir satisfaire les demandes des clients qui veulent retirer de l’argent, mais il y a également l’argent qui est déposé par d’autres clients. Ainsi, ces cashs point sont toujours en possession d’une somme d’argent assez conséquente, qui attire les yeux des malfaiteurs. Plusieurs de ses « cashs point » ont été victimes d’attaque à Antananarivo : que ce soit les « cashs point » ou leurs convoyeurs de fortune. Une bande organisée, composée de 4 personnes, a été démantelée par les forces de l’ordre la semaine dernière. Une bonne nouvelle pour ceux qui travaillent dans ce domaine. Mais ce qui est sur, c’est qu’elle n’est pas la seule, d’autres malfaiteurs sévissent encore.





Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar