Brèves Madagascar Avarabohitra – Itaosy : un ressortissant français terrorise et accapare les terrains des résidents

Un étranger de nationalité française habitant à Itaosy depuis une dizaine d'années terrorise la population locale. Il est surtout connu des riverains pour ses affaires le litige foncier, pourtant après enquête de dossier auprès du tribunal, il a toujours perdu ses procès pour cause de faux documents.

Plusieurs affaires foncières le concernant sont encore auprès du tribunal actuellement. Les victimes n'osent lui tenir tête à cause de ses déclarations d'avoir le bras long après autorités de la justice. Il a même déclaré auprès de ses victimes qu'on peut tout acheter à Madagascar. À part ces litiges fonciers, cet étranger est aussi connu par les riverains pour son caractère arrogant et intimidant. Il a déjà été impliqué dans une affaire de détournement de PPN et qui lui a valu une arrestation d'expulsion sous 48 heures du ministère de l'Intérieur en 2004. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar