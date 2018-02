Avocat Houcine Arfa : Le procès reporté au 9 Mars

En outre, comme Houcine Arfa s'est évadé à l'étranger et n'assistera bien évidemment pas au procès, son avocat a juste envoyé une lettre de demande de report du procès au 9 mars prochain. Le juge a accepté le report du procès à cause de certains manques de pièces justificatives à part le chef d’inculpation, usurpation de fonction et association de malfaiteurs. Houcine Arfa a fait également inculpé de tentative de kidnapping de malgache selon les dossiers entre les mains de la justice. Mais l’affaire connait un autre rebondissement actuellement, une plainte déposée par le français à l'encontre de six (6) dont la Ministre de la justice Malgache fait le buzz sur internet.