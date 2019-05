BIENNALE DE VENISE 2019 : AIR MADAGASCAR TRANSPORTEUR OFFICIEL DU PAVILLON MADAGASCAR

Air Madagascar a assuré le transport officiel de la communauté malgache pour cet événement et profite d’une visibilité étendue à cette occasion. La présence d’Air Madagascar à cet événement d’envergure mondiale permet notamment à la compagnie d’accroître sa notoriété auprès d’un public italien, mais aussi international puisque la Biennale attire chaque année des visiteurs du monde entier. Un enjeu de taille pour la compagnie malgache, leader de la desserte de Madagascar depuis la Métropole avec des départs quotidiens de Paris (jusqu’à 7 aller-retours durant la haute saison estivale) et, hebdomadaires de Marseille, qui souhaite également rayonner sur les autres marchés européens et ainsi développer son trafic via Paris ou Marseille.



Pour la première fois, Madagascar dispose de son propre pavillon en partenariat avec Air Madagascar. Une mise en lumière de la Grande Ile portée par l’artiste malgache Joël Andrianomearisoa et son œuvre « I have forgotten the night», dont les jeux de sons et de papier déroulent une magnifique partition d’émotions. Vivant entre Antananarivo et Paris, il est représenté en Europe par plusieurs galeries d’art à Madrid, Milan, et Paris et propose de nombreuses œuvres éclectiques mêlant le design, la couture, la vidéo, la photographie, la scénographie, l’architecture mais aussi les arts plastiques.



Pour Rolland Besoa Razafimaharo, Directeur Général d’Air Madagascar « La Biennale de Venise est une excellente opportunité pour Air Madagascar et notre beau pays de rayonner auprès d’un public international. Nous sommes particulièrement fiers d’être partenaire de cet événement et de soutenir les artistes malgaches, véritables artisans de notre savoir-faire unique dans le monde entier. Nous félicitons Joel Andrianomearisoa qui, par son talent et à travers sa création pour la Biennale de Venise, en est l’un des meilleurs ambassadeurs. »



La biennale Internationale de Venise met à l’honneur, tous les deux ans, les arts, l’architecture, le cinéma, la danse, la musique et le théâtre. Le thème de cette année, « May You Live in Interesting Times », met à l’honneur l’art contemporain. Avec plus de 600 000 visiteurs en 2017, la biennale investit, lors de chacune de ses éditions, des lieux emblématiques de la ville italienne, tels que l’Arsenal, les Giardini, les musées, mais aussi les palais et les rues.